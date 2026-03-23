Lauftherapeut Günther Bergs hat in der RHEINPFALZ-Sprechstunde Tipps für Laufinteressierte gegeben. Was es mit „Slow-Jogging“ und ergonomischer Sohlenstruktur auf sich hat.

Die erste Frage, die den Ultramarathonläufer erreichte, war zu dessen geringer Überraschung: „Läuft der Herr Ginkel noch?“ Der Kuseler Redaktionsleiter hatte sich in den vergangenen Monaten unter den Fittichen Bergs an diese Form der körperlichen Betätigung gewagt und seine Fortschritte im Rahmen einer Reihe beschrieben. Und, läuft er also noch, jetzt wo die drei Monate zu Ende sind? „Ja, das tut er.“

Eine Leserin aus dem Nordkreis wollte wissen, welches Schuhwerk sich für den Sport am besten eigne und ob es stimme, dass man mindestens drei Paar besitzen solle, um durchwechseln zu können. Letzteres sorgte für leichtes Stirnrunzeln und eine schnelle Absage vonseiten Bergs, während ihn die erste Frage ins Reden brachte: „Grundsätzlich gibt es keine schlechten Laufschuhe, nur solche, die einem persönlich nicht passen.“ Wichtig sei jedoch, dass es sich auch tatsächlich um richtige Laufschuhe handele: Durch die ergonomische Sohlenstruktur sei auch harter Boden angenehm zu belaufen. Von Billigmodellen aus dem Discounter rate er daher ab, diese könnten den gewünschten Effekt nicht leisten. Um festzustellen, ob es sich bei dem eigenen Modell um geeignetes Schuhwerk handele, kann einfach die Innensohle aus dem Schuh genommen werden. Sei dies durch Nähte unmöglich, handele es sich um ein ungeeignetes Modell. Besonders wichtig sei auch, den ersten Laufschuh nicht online, sondern im Geschäft zu kaufen: Nur so könne sichergestellt werden, dass er der eigenen Fußstruktur zuträglich sei.

Halbmarathon populär geworden

Bei Läufern, die nach Absolvierung ihrer Distanz ein Schwindelgefühl empfinden, vermutet Bergs, könne es sich um eine mangelnde Kohlenhydrat-, oder Wasserzufuhr handeln. Alternativ sei die Ruhephase zwischen den Läufen nicht lange genug gewesen.

Ein junger Erwachsener möchte Tipps für seine Vorbereitung auf einen Halbmarathon, von dem er sich noch weit weg befindet. „Meine einfache Antwort: Laufen. Speziell für den Halbmarathon sollten Sie einen zweiten Termin in der Woche einführen und dann langsam die Intensität steigern. Zwei Monate vor dem Wettkampf sollte es dann auch einen dritten geben“, sagt Berg. Diese aufbauende Trainingsweise sei essenziell, denn: „Man kann sich Leistungsfähigkeit nicht befehlen, man muss sie trainieren.“ Sich im Training zu überlasten, bringe große Probleme mit sich und man soll – in Abstimmung auf die eigene physiologische Reaktion – langsam das Pensum steigern. Dann sei auch der Halbmarathon kein Problem. Die 21 Kilometer seien, im Gegensatz zur vollen Marathondistanz, noch gut in den Alltag integrierbar, bei größeren Zielen müssen man neben Trainingseinheiten auch seinen Lebensstil ändern. Laut Berg ist das ein Grund, warum die Halbdistanz in den vergangenen Jahren so an Popularität gewonnen hat.

Abwechseln zwischen Joggen und Gehen

Zu einer von einer Leserin über WhatsApp gestellten Frage bezüglich der Herangehensweise als absolute Beginnerin, äußert sich Günther Bergs folgendermaßen: „Mit meinen Ungeübten mache ich quasi ,Slow-Jogging’. Das sind dann so zwei bis drei Kilometer pro Stunde.“ Er empfiehlt, zunächst in Intervallen zwischen Joggen und Gehen zu trainieren: „Zunächst eine Minute joggen und eine Minute gehen. Beim nächsten Mal zwei Minuten Joggen, bevor die Gehminute einsetzt. Und dann immer so weiter – das Ganze maximal für eine halbe Stunde, bis der komplette Zeitraum durchgehend gejoggt werden kann.“ Bei der Atmung solle man nicht groß überlegen: einfach den Mund auflassen und dann den Körper den Rest machen lassen.

Auch ein Chefredakteur äußert eine Frage: „Was ist das nächste Ziel, nachdem man eine halbe Stunde am Stück laufen kann?“ Die nächste Zielmarke sollte laut Bergs eine ganze Stunde sein. Wenn das Telefon mal nicht klingelt, erzählt Bergs aus seinem Leben: von einer überwundenen Alkoholsucht, dem Ultramarathon in der algerischen Sahara und der Faszination der eigenen Leistungslimits.