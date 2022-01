Für 179 Schülerinnen und Schüler im Kreis haben am Mittwoch die schriftlichen Abiturprüfungen begonnen. Den Auftakt machten 34 Abiturienten des Lauterecker Veldenz-Gymnasiums und 76 Abiturienten des Kuseler Siebenpfeiffer-Gymnasium. Während in der Veldenz-Stadt die Schüler unter Beweis stellen mussten, ob sie in Informatik genügend Wissen angehäuft haben, galt es in Kusel Fragen in den Fächern Physik und Chemie zu beantworten. An der Integrierten Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr starten die schriftlichen Prüfungen für 38 Abiturienten am Freitag. Pandemiebedingt sind während der Prüfungen unter anderem Abstand halten, Maske tragen und regelmäßiges Lüften vorgeschrieben. Die mündlichen Prüfungen in Kusel, Lauterecken und Schönenberg-Kübelberg folgen im März. Ende April sind 31 Abiturienten des Wirtschaftsgymnasiums der Berufsbildenden Schule Kusel an der Reihe.