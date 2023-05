Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Foyer der Kreisverwaltung Kusel ist am Samstag für ein paar Stunden umfunktioniert zu einem Schauraum. In der Anlaufstelle für Bürger, die unter der Woche zur Zulassungs- oder Führerscheinstelle oder einer anderen Abteilung wollen, stehen Anrichten, Sideboards, ein Couchtisch, Schreibtische, sogar ein mannshoher Barschrank. Was in der Ausstellung versammelt ist, sind allesamt Gesellenstücke von angehenden Tischlern aus dem Kreis Kusel.

Als ein Teil ihrer Praxisprüfung müssen die Azubis im Schreiner-Handwerk ein Möbelstück nach eigener Wahl fertigen. Zwei Wochen haben sie Zeit für Zeichnung, Aufriss und