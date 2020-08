Dass die Schranke zum Steinbruch beschädigt ist und das Schloss durchtrennt wurde, hat am Sonntag, 10 Uhr, ein Verantwortlicher des Steinbruchbetreibers der Polizei gemeldet. Der Weiher im Steinbruch wird immer wieder unbefugt zum Baden genutzt, obwohl dort Verbotsschilder aufgestellt sind. Zeugen, die Hinweise zu der Beschädigung am Sonntag geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Kusel unter 06381 9190 in Verbindung zu setzen.