Mit sogenannten Schockanrufen haben Betrüger am Freitag versucht, die Angerufenen um größere Geldbeträge zu erleichtern. Wie die Polizei berichtet, wurde über ein Dutzend solcher Vorfälle im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westpfalz gemeldet, insbesondere aus den Landkreisen Kusel, Kaiserslautern und Südwestpfalz. Dabei haben die Anrufer den Geschädigten laut Polizei vorgegaukelt, dass nahe Angehörige ein Verkehrsunfall verursacht hätten und dazu aufgefordert, mehrere tausend Euro Bargeld bereitzuhalten beziehungsweise zu überweisen. In allen Fällen hätten die Angerufenen glücklicherweise die Betrugsabsicht erkannt, so dass niemandem ein Schaden entstanden sei. Die Polizei warnt noch einmal ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Bei solchen und ähnlichen Anrufen sollte man grundsätzlich skeptisch sein. Im Zweifel bestehe immer die Möglichkeit, sich bei einer Polizeidienststelle beraten und abklären zu lassen, ob es tatsächlich zu einem Unfall gekommen ist.