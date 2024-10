Eine 80-jährige Frau aus Kusel wurde am Freitag Opfer von Telefonbetrügern. Die Täter gaben sich als Polizeibeamte aus und erzählten der Seniorin, dass ihr Sohn bei einem Verkehrsunfall eine andere Person schwer verletzt habe. Durch die Zahlung einer Kaution könne die Rentnerin den Unfallverursacher „freikaufen“. Die Frau fiel auf den Schockanruf herein und übergab einen mittleren fünfstelligen Betrag an einen Abholer. Den Mann beschreibt sie als zirka 1,75 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt, dunkler Hauttyp, schwarze, kurze Haare. Bei der Abholung des Bargelds in der Trierer Straße habe der Unbekannte einen beigen Trainingsanzug und eine Kappe getragen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen.