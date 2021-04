In den drei Corona-Testzentren des Kreises wurden vergangene Woche, 5. bis 10. April, insgesamt 1117 Schnelltests durchgeführt. Davon fielen lediglich fünf Tests positiv aus. Am häufigsten wurde das Testzentrum in Kusel aufgesucht (649 Tests), in Wolfstein wurden 88, in Schönenberg-Kübelberg 282 Tests durchgeführt. In der Fieberambulanz auf dem Kuseler Messeplatz wurden laut Mitteilung der Kreisverwaltung weiterhin 206 Abstriche für PCR-Tests gemacht.