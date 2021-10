In den vier verbleibenden Schnelltestzentren, die der Kreis betreibt, werden nur kostenfreie Tests durchgeführt. Das hat Kreissprecherin Karla Hagner am Freitag auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt. Ab kommenden Montag sind laut neuer gesetzlicher Vorgabe Schnelltests nur noch für bestimmte Personengruppen kostenlos – beispielsweise für Minderjährige, für Schwangere oder für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Diese Gruppen können sich auch weiterhin in Kusel (Windhof), Altenglan (Bahnhof), Lauterecken (Korczak-Schule) und Wolfstein (Sporthalle) testen lassen. Die übrigen sieben Testzentren des Kreises sind spätestens zu diesem Zeitpunkt geschlossen.