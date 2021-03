Der Kreis hat seine Planungen für die drei geplanten Schnelltestzentren geringfügig geändert. In Kusel sind diese Tests ab kommendem Montag in der Fieberambulanz am Haus der Jugend, nicht im Impfzentrum, wie zunächst angekündigt. Grund: Das Impfzentrum wird kommende Woche die Anzahl der Impfungen deutlich nach oben fahren. An der Fieberambulanz kann sich jeder auch ohne Symptome einmal pro Woche per Drive-In-Verfahren schnelltesten lassen – und zwar von Montag bis Samstag zwischen 10 und 14 Uhr. Ein Test pro Woche und Person ist kostenlos, der Personalausweis muss mitgebracht werden.

In Schönenberg-Kübelberg nimmt das Schnelltestzentrum am kommenden Dienstag seinen Betrieb im Jugendzentrum der Ortsgemeinde auf. Hier sind Tests dienstags und donnerstags zwischen 9 und 12 Uhr möglich. Auch für den Nordkreis ist nun ein Standort gefunden: montags und mittwochs von 9 bis 12 Uhr in der Sporthalle Wolfstein. Start ist voraussichtlich am 10. März.