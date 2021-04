Die Stadt Waldmohr weitet das Angebot aus, sich kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen. Die Verbandsgemeinde (VG) Oberes Glantal hat bereits ein Testzentrum in der Kulturhalle (Bahnhofstraße 57) eingerichtet, das von der Freiwilligen Feuerwehr der VG betrieben wird. Tests sind hier montags und mittwochs von 17 bis 20 Uhr sowie sonntags von 9 bis 12 Uhr möglich. Ab Samstag, 17. April, kann man sich in der Kulturhalle auch samstags von 12 bis 17 Uhr kostenlos testen lassen. Die Tests am Samstag übernimmt die Firma Eventtechnik Rheinhessen Saar von Timo Bettinger, die nach Angaben der VG in Mainz zwei große Testzentren betreibt.

Der Bevölkerung im Südkreis stehen nun an jedem Tag Testmöglichkeiten zur Verfügung. Neben dem Zentrum in Waldmohr sind Tests zudem im Jugendzentrum Schönenberg-Kübelberg (Dienstag, Donnerstag und Samstag, jeweils 9 bis 12 Uhr, sowie Freitag, 17 bis 19 Uhr) und im von der Aktion „Quirnbach inTakt“ betriebenen Testzentrum im Quirnbacher Bürgerhaus (ohne Voranmeldung dienstags von 8 bis 10 Uhr, mit Anmeldung mittwochs ab 17.30 Uhr sowie samstags ab 11 Uhr) möglich. Anmeldungen für das Testzentrum Quirnbach sind telefonisch unter 06383 7221 oder 0151 24018404 sowie per E-Mail an juskoerbel@t-online.de möglich.