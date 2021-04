In den vom Kreis betriebenen Schnelltestzentren sind in der vergangenen Woche insgesamt 1331 Schnelltests abgestrichen worden. Neun von ihnen waren positiv. Das geht aus einer Auflistung der Kreisverwaltung hervor. In Kusel wurden 518 Tests gemacht, in Schönenberg-Kübelberg 382, in Waldmohr 234, in Wolfstein 106 und im neuen Testzentrum in St. Julian 91. Seit Einrichtung der Schnelltestzentren waren es insgesamt 5452 Tests. Diese Tests fließen nicht in die Berechnung der Inzidenz im Landkreis ein. Das tun nur positive Ergebnisse bei PCR-Tests.

Zu den privat oder durch eine Initiative betriebenen Testzentren sowie zu Tests in Schulen, Kindergärten oder Firmen gibt es bislang keine Zahlen.

Die Anzahl der PCR-Tests in der Kuseler Fieberambulanz ist inzwischen auf insgesamt 7457 seit dem Start vor einem Jahr gestiegen. In der vergangenen Woche kamen 302 weitere Tests hinzu. Testergebnisse können dem nicht zugeordnet werden, da beim Gesundheitsamt Positivtests ohne genaue Bestimmung des Test-Orts mitgeteilt werden. Das können dann beispielsweise auch Kreisbürger sein, die außerhalb des Kreises – etwa beim Arbeitgeber – getestet wurden.