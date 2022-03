Mit Hilfe des vom Bund angekündigten „Graue-Flecken-Programms“ soll die Gemeinde in wenigen Jahren mit schnellem Internet ausgestattet sein. Der Ortsgemeinderat befasste sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Angebot eines Unternehmens, den Glasfaserausbau im Ort außerhalb des Programms eigenwirtschaftlich zu stemmen. Ortsbürgermeister Frank Winter zufolge hielt der Rat in einer Absichtserklärung fest, das Angebot zu prüfen, sobald es in allen Details vorliegt. Dann sei klar, ob Föckelberg damit oder mit dem Bundesprogramm besser fährt, sagte Winter auf Anfrage und betonte, die Gemeinde habe sich zum jetzigen Zeitpunkt zu nichts verpflichtet.