Die Gemeindevertreter von Selchenbach haben Ortsbürgermeister Dieter Edinger beauftragt, eine Absichtserklärung zum Ausbau der Ortschaft mit schnellem Internet per Glasfaseranschluss zu unterschreiben.

Wenn alles optimal läuft, sagt der Wirtschaftsförderer der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, Marcel Keidel, werde die Ortsgemeinde innerhalb von zwei Jahren mit Glasfaser versorgt sein. Bisher, ergänzt Keidel, hat sich für einen solchen Ausbau nur das Unternehmen „Unsere Grüne Glasfaser“ beworben. Er erwartet jedoch, dass die „Deutsche Glasfaser“ ebenfalls ein Angebot abgeben wird.

Laut Netzbetreiber hat Selchenbach via Richtfunk Übertragungsraten von 30 Megabit pro Sekunde. Damit gehörte die Gemeinde nicht zum sogenannten Weiße-Flecken-Programm, bei dem unterversorgte Orte und Ortsteile im Kreis über ein spezielles Förderprogramm mit schnellem Internet versorgt werden sollten. Nur: Wer in Selchenbach beruflich auf ein leistungsstarkes Netz angewiesen ist, große Datenmengen verschicken oder laden will, benötigt viel Zeit – und somit viel Geduld. Ein Umstand, den die frühere Ortsbürgermeisterin Melanie Schäfer-Jung bereits 2018 beim Wirtschaftsservicebüro der Kreisverwaltung monierte. Passiert ist seitdem nichts.

Wunsch: Kein Richtfunk

Wegen der Erfahrungen der vergangenen Jahre begrüßten Ortsbürgermeister und Rat grundsätzlich einen solchen Ausbau. Edinger weiter: „Allerdings: Mit Richtfunk braucht uns keiner mehr kommen.“ Der Wirtschaftsförderer verdeutlichte jedoch, dass letztendlich nicht die Gemeinde über die Art des Ausbaus zu bestimmen habe, sondern der eigenwirtschaftlich handelnde Netzausbauer beziehungsweise der Betreiber. Heißt: Der Netzbetreiber kann auch die Option Richtfunk ziehen. Allerdings sei diese Betrachtung eher theoretisch, schränkt Keidel ein. Gleichwohl sei auch in Sachen Richtfunk die Technik fortgeschritten und überzeuge heute mit leistungsstarken und stabilen Übertragungsraten, sagt Keidel.