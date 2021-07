Im Landkreis Kusel haben in den vergangenen Monaten mehr als 32.000 Bürger zumindest ihre erste Corona-Schutzimpfung erhalten. Da aber noch immer viele Menschen auf einen Impftermin warten, will der Landkreis beim Thema „Impfen“ nochmals aufs Gaspedal treten und seinen Bürgern schneller zu einem Impftermin verhelfen. Deshalb führt der Kreis ab Montag, 5. Juli, eine eigene Liste für Impfinteressenten. Darauf kann sich eintragen lassen, wer im Kreis gemeldet, mindestens 18 Jahre alt ist, sich impfen lassen möchte, aber noch keinen Termin vereinbart oder vom Land zugeteilt bekommen hat und auch noch keine Erstimpfung erhalten hat.

So funktioniert’s: Interessenten melden sich telefonisch unter 06381 424328 oder per E-Mail an impfung@kv-kus.de bei der Verwaltung. Anzugeben sind Wohnort, Telefonnummer und Geburtsdatum. Gemeinsam mit den Mitarbeitern des Impfzentrums werde dann geprüft, „wie schnellstmöglich ein Termin vereinbart werden kann – unter Umständen auch sehr kurzfristig“, teilt die Kreisverwaltung mit.

