Der Bedarf an Wohnbaufläche ist groß. Deshalb hat die Stadt ein Ingenieurbüro beauftragt, potenzielle Bauflächen zu ermitteln. Vier Grundstücke kommen in die engere Wahl. Stadtbürgermeister Herwart Dilly drückt auf das Tempo und will die Möglichkeiten der Erschließung schnell geklärt wissen. Erst danach könne der Stadtrat entscheiden.

„Ohne Bauflächen zieht es die Bürger in Nachbargemeinden.“ So begründete Herwart Dilly den Auftrag an das Planungsbüro WSW.

Meike