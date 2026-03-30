Trotz der besonderen Wetterbedingungen zeigten sich alle Teilnehmer von Organisation und Strecke begeistert. Dabei legte nicht jeder Teilnehmer den Fokus auf die Leistung.

Anspruchsvolle Trails, eindrucksvolle Ausblicke und erstmals sogar Schnee: Der 11. Pfälzer Berglandtrail hat rund 50 Lauffreunde in die Region gelockt. Über drei Tage hinweg bewältigten die Teilnehmer eine Gesamtstrecke von 120 Kilometern mit rund 3800 Höhenmetern.

Von den 49 gewerteten Teilnehmern liefen 43 die komplette Distanz, während sechs Sportler in zwei Staffeln antraten. Als schnellster Läufer setzte sich Patrick Metz aus Ulmet durch – und das recht deutlich. Für den einzigen Starter aus dem Kreis Kusel war es nach seiner Premiere im vergangenen Jahr bereits die zweite Teilnahme.

Deutliche Verbesserung

Der ehemalige Fußballer, der sich erst vor zwei Jahren dem Laufsport zuwandte, zeigte eine beeindruckende Entwicklung. „Der Lauf war wieder super organisiert. Glücklicherweise sind wir vom Regen verschont geblieben. Nur auf dem Potzberg lag Schnee“, berichtete Metz. Sein Training zahlte sich aus: Auf den ersten beiden, identischen Etappen zum Vorjahr verbesserte er sich um 24 Minuten. Insgesamt benötigte er 12:45 Stunden und lag damit am Ende zwölf Minuten vor dem zweitplatzierten Christian Schuster aus Pfaffenhofen, der bereits zum neunten Mal teilnahm. Rang drei ging an Thomas Müller aus Schwäbisch Hall. Müller nahm an allen elf Pfälzer Berglandtrails teil.

Sieger Patrick Metz (rechts) aus Ulmet. Daneben der Zweite Christian Schuster aus Pfaffenhofen. Foto: Eric Sayer

Metz hatte sich im Vorfeld gezielt vorbereitet und unter anderem einen Ultratrail auf dem Donnersberg (48 Kilometer), den Pfalztrail (37 Kilometer) sowie den SoNUT-Lauf über 62 Kilometer von Kirn bis nach Bad Sobernheim absolviert. Der Berglandtrail dient ihm nun als Vorbereitung für einen 100-Kilometer-Lauf an der Zugspitze im Juni.

Alles unfallfrei

Auch organisatorisch gab es eine Premiere. „Wir hatten erstmals Schnee auf der Strecke“, sagte Veranstalter Bergs. Die weißen Gipfel von Königsberg, Selberg und Potzberg sorgten für besondere Eindrücke. „Mit Schnee kommen die Läufer besser zurecht als mit Regen.“ Unfälle gab es keine – für den Organisator das Wichtigste. Dank moderner Navigation verlief sich zudem kein Teilnehmer. Der dritte und letzte Tag führte über 18 Kilometer rund um die Jugendherberge Wolfstein, wo zeitgleich der Wanderauftakt der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein stattfand. Die Region präsentierte sich einmal mehr als attraktive Sport- und Wanderlandschaft.

Auch bei den Frauen gab es starke Leistungen: Iris Groß aus Öhringen sicherte sich bereits zum dritten Mal den Gesamtsieg. Zweite wurde Charlene Becker aus Osterode, die die Strecke als „super schön“ lobte. „Alle sind sehr herzlich und hilfsbereit“, sagte sie. Trotz kühler Temperaturen habe sie sich wohlgefühlt: „Dann muss man eben schneller laufen, dann wird einem warm.“ Platz drei ging an Sonja Hatzenbühler, die trotz eines verspätetes Starts nur eine Minute hinter Becker lag.

Gelungener Einstand

Für viele Teilnehmer stand nicht nur die Zeit im Vordergrund. Christian Leithäuser aus Kaiserslautern etwa absolvierte seinen ersten Mehrtageslauf. „Ich wollte das volle Programm mitnehmen und habe deshalb in der Jugendherberge übernachtet“, sagte er. Nach zwei Tagen lag er bereits auf Rang vier – ein gelungener Einstand in die Welt der Etappenläufe.