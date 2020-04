Angeregt durch den RHEINPFALZ-Bericht über die Annahme von Schnaps bei der Brennerei Braun in Langweiler habe sich ein Bedesbacher Bürger bereiterklärt, Spirituosen anzunehmen und diese dann zur Brennerei zu transportieren. Das hat Ortsbürgermeister Peter Koch mitgeteilt, der gleichzeitig die Unterstützung der Ortsgemeinde zugesagt hat. Die Annahme in Bedesbach findet am Dienstag, 21. April, von 17 bis 19 Uhr am Bauhof an der ehemaligen Feuerwehr statt.

Die Brennerei Braun in Langweiler sammelt noch bis zum 24. April nicht mehr benötigte Schnäpse und Liköre ab einem Alkoholgehalt von 30 Prozent, um aus diesen hochprozentigen Alkohol zu gewinnen. Dieser soll dann karitativen Einrichtungen als Reinigungsmittel sowie Apotheken als Grundlage für Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden.