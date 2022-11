Schon zum 27. Mal gastierte am Sonntag die Schnapka-Connection im Oberalbener Auswanderermuseum.

Wie immer am Sonntag vor Allerheiligen, wenn die Band von Rolf-Dieter Schnapka (69) aufspielt, war das Museum in der Hauptstraße überaus gut gefüllt. Die Veranstaltung war wieder einmal ausverkauft. Etwa 170 Zuhörer verfolgten das fünfeinhalb Stunden dauernde Konzert. Bassist Rolf-Dieter Schnapka war es erneut gelungen eine Band mit hochkarätiger Besetzung zu präsentieren. Wie schon in den letzten Konzerten waren dabei Ty LeBlanc (Gesang), Wesley G. (Gitarre), Frank Salazar (Schlagzeug) und Alberto Menendez (Saxofon) sowie Andreas Dittinger (Keyboards), der neu dabei war. Der traditionelle Jazz-Frühschoppen kehrte somit nach zweijähriger coronabedingter Pause zurück. Doch nicht nur Jazz, sondern auch Stücke aus Soul, Rhythm and Blues sowie Backbeats-Smooth Grooves wurden gespielt. Die Spielfreude der Musiker übertrug sich auf das Publikum und sorgte für gute Stimmung. Im Auswanderermuseum finden im Jahr vier Veranstaltungen statt. Die beiden Konzerte haben eine große Zugkraft. Ob im kommenden Januar – wie geplant – der Irische Abend ausgerichtet wird, steht bislang jedoch noch nicht fest, teile Heidrun Werner vom Museumsfördervereins mit.