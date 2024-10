Bereits zum 29. Mal lockte die Schnapka-Connection zahlreiche Musikbegeisterte ins Oberalbener Auswanderermuseum. Traditionell am Sonntag vor Allerheiligen füllte sich das Museum in der Hauptstraße bis auf den letzten Platz – auch in diesem Jahr war das Konzert der Band um Bassist Rolf-Dieter Schnapka restlos ausverkauft.

Fast 200 Besucher genossen das fünfeinhalbstündige Musikerlebnis, das mit einer außergewöhnlichen Mischung aus Jazz, Soul, Rhythm ’n’ Blues und Backbeats-Smooth-Grooves für Begeisterung sorgte. Schon eine Stunde vor Konzertbeginn strömten die ersten Gäste ins Museum, um sich gute Sitzplätze zu sichern.

Schnapka präsentierte ein hochkarätiges Line-Up: Neben den bekannten Bandmitgliedern Ty LeBlanc (Gesang), Wesley G. (Gitarre), Frank Salazar (Schlagzeug und Gesang) und Alberto Menendez (Saxophon) war erstmals Robert Schippers an den Keyboards dabei. Die Band begeisterte das Publikum mit Klassikern wie „Take Five“, „Strangers“, „Suddenly“, „Sunshine“ und „Hit the Road Jack“. Die musikalische Bandbreite und die Qualität der Darbietung zogen die Zuschauer in ihren Bann.

Das Oberalbener Auswanderermuseum wird durch solche Veranstaltungen zu einem beliebten Treffpunkt für Kulturinteressierte. Zwei Konzerte finden hier jährlich statt, und besonders das Schnapka-Connection-Konzert und das Konzert im Januar mit der Band Waiting for Frank genießen Kultstatus.