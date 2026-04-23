Mit der Topnote 1,0 im Abitur stehen Shanina Jung aus Schmittweiler alle Wege offen. Wie sie sich die Bestnote erarbeitet hat und was sie nun plant.

Shanina Jung aus Schmittweiler hat mit einem Notenschnitt von 1,0 das Abitur am Reichswald-Gymnasium in Ramstein-Miesenbach absolviert. Nach der Grundschule hatte sich die heute 18-Jährige für die Schule im Landkreis Kaiserslautern entschieden. Jung war schon immer eine recht gute Schülerin. „Ich hatte mit einem guten Schnitt gerechnet“, erzählt sie. Zum Ende der zwölften Klasse habe sich dann abgezeichnet, was möglich ist. „Ich habe bis zum Schluss für die 1,0 gekämpft und mich sehr darüber gefreut“, berichtet die junge Frau.

In ihren Leistungskursen Biologie und Deutsch und erreichte Jung jeweils 14 Punkte. Den Leistungskurs Englisch schloss sie mit elf Punkten ab. Die mündliche Prüfung absolvierte sie in Religion und erreichte das Maximum von 15 Punkten.

Was ihr bei der Vorbereitung half

Ihr Erfolgsgeheimnis: „Ich habe mir einen Lernplan erstellt, was ich wann lerne, und früh angefangen.“ Vor dem Abitur seien Stress und Aufregung ohnehin groß – da sei es gut, nichts Neues lernen zu müssen, sondern nur zu wiederholen. Jung ging die Fakten im Fach Biologie einen Monat vor dem Abitur nur noch einmal durch. „Auch wenn ich viel gemacht habe – es waren nie mehr als drei Stunden täglich. Und ich habe mir dennoch Zeit für Familie, Freunde und Sport genommen. Das war auch wichtig, denn nur so konnte ich das Lernen konstant durchhalten“, erzählt sie.

Für Abwechslung beim Lernen sorgte sie mit Bewegung. Lachend berichtet sie, dass sie Bewegung und Lernen kombiniert habe und auf dem Laufband oder beim Spazierengehen Stoff wiederholt habe – ohne Ablenkung durch das Smartphone oder andere Bildschirme. In ihrer Freizeit geht sie gerne ins Fitnessstudio. Drei Jahre lang betrieb sie außerdem Cheerleading – bis das Team vergangenes Jahr aufgelöst wurde. Diesen trainingsintensiven Sport würde sie weiterbetreiben, wenn sich eine Option biete.

Wie es nach dem Abitur weitergeht

Bis zum Studienstart im Oktober hat sie schon einiges geplant. Sie reist nach Sansibar und mit ihren Eltern in die Türkei. Zum Geldverdienen hat sie einen Minijob bei Young Talents angenommen, einem Personalvermittler für die Gastro- und Eventbranche. So möchte sie Berufserfahrung sammeln. Während der Start zum Wintersemester sicher ist, sucht sie derzeit nach dem perfekten Fach und Studienort.

Nach einem Praktikum im Krankenhaus sei Medizin schnell kein Thema mehr gewesen. Vielmehr möchte sie in Richtung International Business gehen – Genaueres steht aber noch nicht fest. Allerdings stehen ihr mit ihrem Notendurchschnitt alle Türen offen. Vor allem das Internationale reize sie, denn damit könne sie an ihren Leistungskurs Englisch anknüpfen und sich zugleich den Wunsch erfüllen, „viele Länder zu bereisen“. Auch wenn noch vieles zur beruflichen Laufbahn offen ist – die Region möchte sie, schon wegen Familie und Freunden, nie ganz hinter sich lassen.