Nach dem Fehlstart in die neue Runde der Fußball-Bezirksliga Westpfalz will der TuS Bedesbach-Patersbach am Samstag (18 Uhr) daheim den ersten Dreier einfahren. Doch da will die SG Rockenhausen/Dörnbach nicht mitspielen.

Letzte Woche verpassten die „Bepas“ wieder den Dreier um Haaresbreite. Denn die TSG Trippstadt netzte erst in letzter Minute zum 3:3-Ausgleich ein. Trotz allem bewertet Spielertrainer David Becker