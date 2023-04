Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigentlich reichen für eine Umschreibung des elften und letzten Konzerts 2021 in Schleppis Biergarten wenige Worte: tolles Wetter, tolle Stimmung, tolle Musik. Letztere kam von Acoustic Fight. Wenngleich Deichmanns „Remmidemmi“ erst am Ende des Abends angestimmt wurde, passte der Text von der ersten Minute an.

Die begann am Samstagabend um 19 Uhr, kurz vor Sonnenuntergang. Dann als das Licht am schönsten war, begleitete Wirt Jürgen Dornberger die Gäste zu ihren Plätzen. In bester Feierlaune