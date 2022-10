Das ist sie: die erste Smart-City-Bank im Landkreis im öffentlichen Raum. Die Ausruhstätte zum Handy-Aufladen und Surfen steht am Ohmbachsee in der Nähe des Wasserspielplatzes. Eine Stunde und 40 Minuten war sie in den ersten zehn Tagen des Monats Oktober online. In der Verbandsgemeinde Oberes Glantal sollen insgesamt 14 Bänke mit Geldern des Smart-City-Projektes und dem Leader-Projekt der EU finanziert und aufgebaut werden.