Weil er in der Dittweiler Straße in Schönenberg-Kübelberg Schlangenlinien fuhr, war ein 69-Jähriger am Samstagnachmittag aufgefallen. Gegen 15 Uhr war er der Polizei gemeldet worden. Die Beamten trafen ihn daheim an – sichtlich alkoholisiert, wie die Polizei mitteilt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Das hieß dann: Blutentnahme angeordnet, Führerschein einbehalten, Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.