Sich dreckig machen für den guten Zweck heißt es am Samstag, 20. Juni: Beim „Brigger Muddy-Fun-und-Forest-Run“ geht es wieder ab in den Schlamm.

Das Matschlauf-Spektakel startet um 10 Uhr an der „Dick Äsch“ in Brücken. Die Teilnehmer laufen auf einer Strecke von etwa 3,5 Kilometern durch Wälder und über matschige Hindernisse. Auch in diesem Jahr wird es eine Schaumkanone geben, die für Abkühlung sorgen soll. Ein Teil der Strecke führt außerdem direkt durch den Ohmbach. Während des Spaßlaufs herrscht kein Zeitdruck: Teilnehmer können die Hindernisse nach eigenen Wünschen meistern oder einfach auslassen. Dies mache die Veranstaltung besonders familienfreundlich und zugänglich für Menschen jeden Alters, teilen die Organisatoren mit.

Die Premiere des Matschlaufs in Brücken war im Sommer 2025. 15 Stationen waren damals auf der rund drei Kilometer langen Strecke zu bewältigen.

Anmeldung zum „Brigger Muddy-Fun-und-Forest-Run“ ist bis Mittwoch, 17. Juni, möglich. Die genauen Startzeiten werden auf der Homepage des Bürgervereins bekannt gegeben. Teilnehmer werden gebeten, sich mindestens 15 Minuten vorher bei der Turnierleitung am Sportheim zu melden. Parkmöglichkeiten stehen am Sportplatz im Karstwald zur Verfügung. Nach dem Lauf kann dort geduscht werden.

Info

Informationen zur Anmeldung unter www.buergerverein-bruecken.de oder telefonisch bei Johannes Huber unter Telefon 0179 9182141.