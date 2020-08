Der Mann, der Ende Juli seine schlafende Ehefrau mit einer Eisenstange erschlagen haben soll, wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus verlegt. Das hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern am Dienstagnachmittag mitgeteilt. Die Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Kaiserslautern hat den Untersuchungshaftbefehl in einen einstweiligen Unterbringungsbefehl umgewandelt. Nach dem vorläufigen Gutachten eines Sachverständigen lägen dringende Gründe für die Annahme vor, dass der 60-Jährige die Tat im Zustand verminderter oder aufgehobener Schuldfähigkeit begangen habe. Ursache sei eine psychische Erkrankung. Deswegen sei im Hauptverfahren seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus zu erwarten.

Seit Dienstag befindet sich der Beschuldigte in einer solchen Klinik. Zuvor war er in einem Krankenhaus behandelt worden. Bei seiner Vorführung habe er von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht. Er hatte am Morgen des 26. Juli zwischen Odenbach und Medard einen schweren Verkehrsunfall verursacht – wohl um sich umzubringen. Als er von den Rettungskräften mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen aus dem total zerstörten Auto geborgen wurde, soll er ihnen gesagt haben, dass er seiner Frau etwas angetan habe. Die 75-Jährige wurde dann in ihrem Bett tot aufgefunden.