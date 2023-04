Jettenbach. Die Theaterfreunde Jettenbach laden zum Theaterstück „Schlachtfest bei Schmidts“ von Roland Lange in die Musikantenlandhalle ein. Auch bei der Generalprobe kann bereits zugeschaut werden.

Die öffentliche Generalprobe findet am Donnerstag, 20. April, ab 19.30 Uhr statt. Wie Christiane Göttel von den Theaterfreunden mitteilte, kann diese ohne Eintrittskarte besucht werden. Die beiden Tage darauf, am 21. und 22. April, wird das Stück erneut aufgeführt. Beginn ist ebenfalls um 19.30 Uhr, Einlass ist eine Stunde früher. Für die erste Aufführung am Freitag gibt es Göttel zufolge noch Karen.

Im Stück wird das neu zugezogene Rentner-Ehepaar Zippel eines Morgens durch einen Schuss aus dem Schlaf geschreckt. Das Paar ist sich sicher, dass bei Familie Schmidt, bei denen das jährliche Schlachtfest bevorsteht, ein Mord begangen wurde, und rufen die Polizei. Als die Schmidts ihnen zusätzlich erklären, dass sie ihre Tante Käthe geschlachtet haben, sind sie sich in ihrer Annahme noch sicherer. Die Aufklärung des Falls erfordert dann seelenruhige Ermittlungsarbeit.