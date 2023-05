In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es vor einer Gaststätte in der Landschaftsstraße zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 18-Jähriger in verbale Streitigkeiten mit einem weiteren Mann geraten, als sich plötzlich ein Außenstehender einmischte und dem 18-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. Als eine 32-Jährige schlichtend dazwischen gehen wollte, bekam den Beamten zufolge auch sie einen Schlag des Mannes ab, der anschließend flüchtete. Die Ermittler konnten Videoaufzeichnungen der Tat sichern, weshalb sich nun der Verdacht gegen einen 34-jährigen Mann aus dem Landkreis Kusel richtet. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, sich unter Telefon 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion in Kusel in Verbindung zu setzen.