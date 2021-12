Passanten haben am Mittwoch Zivilcourage gezeigt und eine Schlägerei beendet. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 16-Jähriger aus dem Landkreis gegen 16.50 Uhr am Bahnhof ohne bekannten Grund Streit mit einem 17-Jährigen angefangen. Dabei sei es zu einem Gerangel gekommen. Laut der Beamten eilten dem Beschuldigten daraufhin zwei weitere Personen zu Hilfe. Der 16-Jährige habe so mit Rückendeckung auf das Opfer eingeschlagen. Ein weiterer Jugendlicher aus der Gruppe habe dem 17-Jährigen außerdem die Kopfhörer gestohlen. Laut Polizei bemerkten Passanten die Situation und gingen dazwischen. Die Täter flüchteten, konnten jedoch im Rahmen einer Fahndung ermittelt werden.

Die Polizei bittet die Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail zu melden.