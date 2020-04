Weil Gleise erneuert werden, ist die Bahnlinie zwischen Landstuhl und Glan-Münchweiler vom 1. bis 3. Mai und über Pfingsten vom 30. Mai bis 1. Juni gesperrt. Es fahren Busse im Schienenersatzverkehr. Fahrräder können in diesen jedoch nicht transportiert werden. Das kündigt der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd an.

Damit die Ankunftszeiten in Landstuhl und an den folgenden Haltestellen eingehalten werden können – die Busse brauchen etwa 30 Minuten länger als der Zug –, fahren die Züge schon früher in Kusel los. Auch auf dem Rückweg werden sich die Fahrtzeiten verschieben. Die Fahrplanänderungen werden ausgehängt und sind außerdem auf https://bauinfos.deutschebahn.com online abrufbar.