In Relsberg (Kreis Kusel) ist in der Nacht auf Donnerstag eine Scheune in der Hauptstraße abgebrannt. Das Gebäude ist den Polizeiangaben zufolge einsturzgefährdet. Die Hauptstraße wurde deshalb gesperrt, die Vollsperrung bleibe „auf unbestimmte Zeit“ bestehen. Der Verkehr wird umgeleitet.

Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde das Feuer in der als Lagerraum genutzten Scheune um 3 Uhr gemeldet. Auf dem Dachboden lagerten Strohballen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude voll in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Die Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Brandursache ist laut Polizei am Morgen nach dem Feuer noch unklar, ebenso die Schadenshöhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.