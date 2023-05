Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rund 30 Jahre war er nicht mehr in Kusel: Romeo Weiß mit seiner mobilen Scherenschleiferei. Am Freitag machte der 49-Jährige am Kusel-Center Station. An seinem Stand gibt’s nicht nur scharfe Klingen, sondern auch allerhand Geschichten über das Traditionshandwerk.

Das Klimpern aus der Stofftüte errät er sofort. „Das ist Essbesteck“, empfängt Weiß einen Kunden, ohne überhaupt in die Tüte zu schauen. Die Chrommesser