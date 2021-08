Viele hat es in der Corona-Krise getroffen. Aber kaum eine Branche so hart wie die der Schausteller. Die komplette Saison ein Totalausfall, und der Winter steht bevor. Ein Besuch bei Schaustellerfamilie Braun/Simon in Neuwirtshaus.

„Normalerweise wären wir jetzt in Tawern in der Nähe von Saarburg und könnten gute Geschäfte machen. Aber nun sitzen wir hier rum wie Falschgeld.“ Es sind deutliche Worte von Gerdi Simon. Seit 53 Jahren ist sie mit ihrem Süßwarenstand auf Kerwen und Volksfesten präsent. Einen Totalausfall wie diesen hat sie noch nie erlebt.

Nicht anders geht es ihrer Tochter Daniela. Sie und ihr Ehemann Marcus sorgen mit Kinderkarussell und Enten angeln für strahlende Kinderaugen. Früher hatten sie auch einen Autoscooter, aber der hohen Kosten wegen habe man mit diesem aufgehört, sagt Marcus Braun. Sohn Justin Peter geht mit seinem „Babyflug“ auf Tour. Die Corona-Krise hat der Schaustellerfamilie die Saison verhagelt. Keine Einnahmen. Wie es weitergeht? Niemand weiß es.

„Es ist bitter, wenn man nichts verdienen kann. Wir müssen ja jedes Jahr auch viel investieren und die Geräte in Ordnung halten“, sagt Marcus Braun. Er und seine Frau Daniela kommen noch über die Runden. Allerdings nur, weil Marcus Braun als gelernter Metallbauer noch arbeiten geht. „Es ist einfach nötig.“ Gerdi Simon hatte sich im Frühjahr mit Waren eingedeckt für die Gewerbeausstellung (Gewa) in Waldmohr. Dann kam Corona. „Die Waren kann ich jetzt wegwerfen, das Standgeld bin ich auch los“, konstatiert sie nüchtern.

Laster stillgelegt

Justin Peter Braun hat vor drei Jahren sein Fahrgeschäft gekauft. Der Sohn von Daniela und Marcus Braun arbeitet seit geraumer Zeit in derselben Firma, in der auch sein Vater beschäftigt ist. Ohne Einnahmen, aber mit Bankverbindlichkeiten ist das finanzielle Überleben so gut wie ausgeschlossen. „Ich bin froh, dass ich arbeiten kann. Ohne Arbeit wäre das Fahrgeschäft weg. Mit der Arbeit decke ich die Kosten dafür“, betont Justin Braun. Und sein Vater fügt hinzu: „Wenn wir nicht noch etwas Erspartes hätten, wäre es sehr problematisch.“

Denn den Betrieb der Fahrgeschäfte aufrechtzuerhalten, kostet viel Geld. Ein gehöriger Teil seines Verdienstes geht für Schaustellerbetrieb drauf. Um Ausgaben zu sparen, hat Daniela Braun schon mal den Laster stillgelegt und die Versicherung fürs Fahrgeschäft. „Wir müssen eben schauen, wie wir über den Winter kommen. Wenn Corona es will, geht es erst in zehn Monaten weiter. Wenn doch nicht, dann ist es vorbei mit der Schaustellerei“, fasst Marcus Braun die Lage zusammen.

Reich nur an Arbeit

Auf Rosen gebettet sei man ohnehin nicht. „Wir sind zwar reich an Arbeit, aber reich werden wir deshalb nicht“, weiß Justin Braun. Die Schaustellerei sei eben ihre Leidenschaft. Und jedes Jahr sage man sich: „Nächstes Jahr wird alles besser“, wirft Gerdi Simon ein.

Aber es sind nicht nur die finanziellen Sorgen, die ihnen zu schaffen machen. Es ist das Angebundensein an einen Platz, das ihnen das Gefühl gibt, angekettet zu sein. „Es fehlt mir was, ich muss raus zu den Leuten“, beschreibt Daniela Braun ihren Wunsch, wieder mit dem Wohnwagen an unterschiedlichen Orten für ein paar Tage Station zu machen. Auch für Gerdi Simon ist „das eine seelische Belastung“. Sie vermissen ein Stück Freiheit, die ihnen das Schaustellerleben gibt, und die Pandemie mit einem Schlag zunichte gemacht hat. Auch Annika Conrad, Justin Brauns Lebensgefährtin, empfindet es so. Seit dreieinhalb Jahren ist sie an seiner Seite: „Das Leben ist abwechslungsreich, es hat etwas von Freiheit.“

Ihre Freiheit wollen sie auf keinen Fall verlieren. Sie möchten auch nicht vom Staat unterstützt werden. Deshalb haben sie auch keine Corona-Soforthilfe beantragt. Obwohl man finanziell ziemlich am Ende sei: „Wir wollen keine Sozialhilfe“, merkt Gerdi Simon entschieden an. „Wir wollen arbeiten“, unterstreicht Daniela Braun. Sie wollen es aus eigener Kraft schaffen, das Schaustellerleben, das ihnen ein Stück Freiheit gibt, zu bewahren. Sie haben ihren Stolz.