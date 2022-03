Die Niederalber Schaustellerfamilie Braun organisiert die Oster-Kirmes, die vom 14. bis 24. April in Baumholder am Weiher stattfindet. Die Planungen laufen, viele Plakate sind schon aufgehängt, um für die Veranstaltung zu werben. Deren Höhepunkt: ein Feuerwerk am letzten Abend.

Normalerweise startet des Geschäft der Brauns zum Sommer hin. Auch in diesem Jahr ist unklar, welche Feste stattfinden, wo die Schausteller ihre Geschäfte aufstellen können. Also haben sie das Heft selbst in die Hand genommen: Sohn Justin veranstaltet die elftägige Oster-Kirmes in Baumholder – von Gründonnerstag bis Sonntag nach Ostern.

„Wir waren 2021 sechs Wochen dort“, berichtet Mutter Daniela Braun. Es habe ihnen gefallen am Weiher in Baumholder. So freue sich die Familie nun, den Platz mieten und diese Veranstaltung auf die Beine stellen zu dürfen. 25 Fahrgeschäfte, Buden und Imbisse kämen zum „Freizeitspaß für die ganze Familie“, wie die Oster-Kirmes beworben wird. Sie soll auf jeden Fall stattfinden: Falls die Corona-Regeln noch einmal verschärft würden, sei auch eine Einzäunung möglich.

Mit eigenen Geschäften dabei

Neu sei die Idee nicht, eine Veranstaltung aufzuziehen. Immerhin kann die Familie selbst einen Babyflug und ein Kinderkarussell sowie Stände mit Entenangeln, Folienballons, Schokofrüchten, Baguettes und Crêpes beisteuern, dazu die Süßwaren von Oma Gerti Simon. Im Herbst standen sie auch in Kusel. „Wir wollen, dass es ein tolles Fest wird“, betont sie und erinnert an dessen Höhepunkt: Das Feuerwerk am Samstag, 23. April. Es soll um 21.40 Uhr starten.