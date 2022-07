Am Freitag, 15. Juli, und Samstag, 16. Juli, jeweils um 20 Uhr, wird der Fruchtmarkt in St. Wendel zur Freilichtbühne. Die bayerische Theatergruppe „JedermannSpielleut“ führen unter der Regie von Karl-Arthur Reinshagen das Schauspiel „Jedermann. Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ von Hugo von Hofmannsthal auf.

Am gleichen Wochenende, an dem die Salzburger Festspiele beginnen, zu deren Standardrepertoire das Stück „Jedermann“ gehört, wird die Gruppe erneut in St. Wendel das rund zweistündige Werk in einer soliden und textgetreuen Version aufführen.

Eintrittskarten sind in den Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen erhältlich. In St. Wendel sind dies Klein Buch + Papier, Bahnhofstraße 13, Büro Kidnap Music, Kelsweilerstraße 7, und Infopunkt AXA im Globus. Außerdem gibt es Karten im Internet unter www.ticket-regional.de sowie an der Abendkasse.