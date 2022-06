Eine neue Theatergruppe mit dem Arbeitstitel Kulturtheater Kuseler Land möchte Michael Rothenbücher im Rahmen der Ehrenamtsaktion „Ich bin dabei“ der Verbandsgemeinde Oberes Glantal gründen. Eingeladen seien Interessierte auch von außerhalb der Verbandsgemeinde, betont er. Gesucht werden sowohl Schauspieler jeden Alters als auch Menschen, die sich um Bühnenbild, Kostüme und Schminken, um Licht, ums Soufflieren und mehr kümmern. Ein Treffen findet statt am Mittwoch, 22. Juni, 18 Uhr, im Nebenzimmer der Gaststätte Saini in Brücken, Glanstraße 23. Gemeinsam soll besprochen werden, in welche Richtung es weiter geht: mundart oder hochdeutsch, Komödien oder andere Sujets.