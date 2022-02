Die Landesbühne Rheinland-Pfalz gastiert am Dienstag, 15. Februar, 19.30 Uhr, mit dem Schauspiel „Sophie Scholl – die letzten Tage“ in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel. Im Jahr 2021 wäre Sophie Scholl 100 Jahre alt geworden.

„Sophie Scholl – Die letzten Tage“ ist ein bewegendes und spannendes Stück gegen das Vergessen. Mitten zur Zeit des „Dritten Reiches“ formiert sich eine studentische Widerstandsgruppe – Die Weiße Rose –, die zum Aufstand gegen die Nazi-Diktatur aufruft. Der innere Kreis, bestehend aus den Geschwistern Hans und Sophie Scholl, Alexander Schmorell, Christoph Probst, Willi Graf sowie dem Universitätsprofessor Kurt Huber, druckt dafür in einem Raum auf einer alten Matritzenmaschine Flugblätter, die per Post verschickt werden. Als plötzlich aufgrund des fortschreitenden Krieges keine Briefumschläge zu bekommen sind, kommen die Geschwister auf eine mutige, aber gefährliche Idee…

Die Landesbühne Rheinland-Pfalz zeigt Betty Hensels packendes Theaterstück nach dem Drehbuch von Fred Breinersdorfer, das 2005 mit Julia Jentsch in der Hauptrolle international ausgezeichnet wurde. Das Stück orientiert sich an den originalen Verhörprotokollen von Hans und Sophie Scholl. Ein erschütterndes Zeitdokument, das zeigt, zu welchem Widerstand junge Menschen fähig sein können. Die Produktion läuft im Rahmen des gemeinsamen Kulturprogramms von Landkreis Kusel, Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und Stadt Kusel in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring e.V., Partnerschaft für Demokratie Landkreis Kusel, gefördert vom Bundesministerium für Familien, Senioren und Jugend Demokratie leben.

Infos

Karten gibt’s im Bürgerbüro der Kreisverwaltung Kusel und Tourist-Information Pfälzer Bergland „hin & weg“ am Bahnhof in Kusel sowie an allen Vorverkaufsstellen von ticket-regional, ebenso im Internet www.ticket-regional.de und unter der Hotline 06381 424-496. Es gilt die 2-G-plus-Regelung und Maskenpflicht zum Platz. Spielzeit: 90 Minuten ohne Pause. Die Abendkasse ist eine Stunde vor Beginn geöffnet.