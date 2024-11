Ein außergewöhnliches „Halloween Special“ der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg sorgte am Donnerstag für große Begeisterung. Es soll nicht das letzte Mal gewesen sein.

550 Besucher wagten sich an Halloween in den historischen Bierkeller in Schönenberg-Kübelberg, der mit Spinnweben und Skeletten in schauriger Atmosphäre erstrahlte. Lebendige Ritter und furchteinflößende Horrorfiguren versetzten die Gäste in Gänsehautstimmung. Bereits am Vormittag strömten über 100 Kinder der örtlichen Kindergärten und Schulen zu der Veranstaltung. Von 16 Uhr nachmittags bis 21 Uhr fanden sich dann zahlreiche Familien ein. Schon früh bildete sich eine lange Schlange vor dem Eingang, viele Besucher waren passend zum Anlass verkleidet. Isabelle Lohfink, die wie ihr elfjähriger Sohn Jandro und dessen Freund Jannes als Star-Wars-Figur kam, berichtete: „Wir sind schon ganz gespannt, was uns im Bierkeller erwartet.“

Am Eingang wurden die Gäste von Ortsbürgermeister Thomas Wolf und seiner Frau Steffi, verkleidet als Zauberer und Hexe, empfangen. Die beiden stimmten die Kinder mit einer Gruselgeschichte auf den Rundgang ein. Im Inneren führte Steffi Kaiser die Besucher durch das verwinkelte, düstere Labyrinth des Bierkellers und erzählte dabei von seiner Geschichte – vom ursprünglichen Zweck bis zur Nutzung als Schutzraum während des Krieges.

Überraschungen hinter jeder Ecke

Hinter jeder Ecke lauerten Überraschungen: Geister erschienen plötzlich, und Figuren wie Ritter Jens und Fabienne Ramsak sowie Holger Weyand als Joker aus dem Batman-Film sorgten für Schreckmomente. Lydia Fischer, als Skelett verkleidet, fügte dem Rundgang eine zusätzliche Portion Grusel hinzu. Andrea Müller aus Brücken, die mit ihren als „Chucky, die Mörderpuppe“ verkleideten Töchtern Lea (11) und Leonie (8) kam, resümierte: „Der Rundgang war sehr aufschlussreich und hat den Kindern großen Spaß gemacht.“

Die Idee für die Veranstaltung hatte Steffi Kaiser, die mit ihrer Initiative sofort die Unterstützung von Ortsbürgermeister Wolf und der Beigeordneten Lydia Fischer fand. Der Bürgermeister war begeistert vom Erfolg der Veranstaltung: „Im nächsten Jahr wird es sicherlich eine Wiederholung geben“, kündigte er erfreut an. Er machte darauf aufmerksam, dass der Bierkeller regulär jeden ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet ist. Gruppenführungen könnten individuell zum Wunschtermin organisiert werden.