Im Zuge der Dorferneuerung soll der Mehrgenerationenplatz neben der alten Schule neu gestaltet werden. Der Ortsgemeinderat hat dafür nun weitere Beschlüsse gefasst – unter anderen den für den Kauf einer Landschaftsschaukel.

Wie die anderen Spielgeräte auch soll die Schaukel ein Holzgestell aus Robinie erhalten. Preise durften in der Sitzung des Gemeinderates nicht genannt werden. Allerdings sei die Anschaffung im Förderantrag mit einer Summe von 6000 Euro berücksichtigt. In diesem Rahmen bewege man sich, sofern die Fundamente in Eigenleistung erstellt werden.

Geplant ist zudem ein Skulpturenpark mit Werken von Gottfried Bräunling. Der ortsansässige Künstler wartet nur auf eine Begehung des Geländes, schilderte Bräunling. Er müsse beispielsweise wissen, wo Bäume, Sträucher und die Feuerstelle geplant sind, um die Skulpturen zu ordnen. Zunächst sollen zwölf Sockel installiert werden, die Raum für die Präsentation der Kunst schaffen sollen. Um die Fundamente kümmert sich die Gemeinde, die für die Materialkosten der Fundamente und die Kosten für den Erwerb der Sockel trägt. Die Skulpturen sind eine Leihgabe Bräunlings. Sobald ein Exponat verkauft werde, könne er ein neues hinstellen. Um die notwendigen Details zu klären und das Vorhaben voranzutreiben, plant Ortsbürgermeister Jürgen Werner demnächst eine Begehung mit der Planerin.