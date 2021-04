Unbekannte Täter haben zwischen Samstag und Sonntag eine Schaufensterscheibe des ehemaligen Möbelhauses in der Fritz-Wunderlich-Straße 5 eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, beläuft sich der Schaden auf rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.