Am Donnerstag gibt es zwölf bis 13 Sonnenstunden bei frühsommerlichen Temperaturen von 22 bis 25 Grad Celsius. In der restlichen Woche zeigt sich die Sonne hingegen eher selten. Auch die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter steigt über Pfingsten.

Ein Hochdruckgebiet vom Atlantik über die Britischen Inseln bis nach Mitteleuropa beschert zunächst freundliches Frühlingswetter. Ein von Frankreich heranziehendes flaches Tief löst am Freitag allerdings in schwül-warmer Luft teils gewittrige Schauer aus. Am Pfingstwochenende wandert ein weiteres sich verstärkendes Tiefdruckgebiet von Frankreich, über Deutschland hinweg. Es hat erneut Regengüsse und Gewitter im Gepäck. Außerdem gelangt hinter dieser Kaltfront zu Pfingstmontag kühlere Nordmeerluft in unsere Region.

Vorhersage

Donnerstag: Abgesehen von gelegentlich durchziehenden meist lockeren Wolkenfeldern strahlt für längere Zeit die Sonne. Die Luft kann sich bis zum Nachmittag auf angenehm frühsommerliche Werte aufheizen. Der nordöstliche Wind frischt tagsüber leicht auf.

Freitag: Zunächst scheint durch Wolkenschichten noch milchig die Sonne. Dadurch wird es schwül-warm. Im Laufe des Nachmittags und Abends folgen von Frankreich her mächtige Wolkenmassen, welche teils kräftige Schauer und Gewitter mit sich bringen. Es kann stellenweise wieder zu Starkregen und Hagel kommen. Außerdem drohen kräftige Windböen.

Samstag: Heute gibt es eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag können die Haufenwolken auch dicker und dunkler werden. Schauer und Gewitter sollten jedoch eher die Ausnahme bilden. Die Temperaturen klettern in den frühsommerlichen Bereich. Teilweise ist die Luft schwül.

Pfingstsonntag: Nach Auflösung von Wolken am Morgen mit möglichen Regengüssen aus der Nacht scheint zunächst eine Weile die Sonne. In der warmen und schwülen Luft beginnt es aber bereits ab dem Mittag zu brodeln. Gleichzeitig ziehen im weiteren Tagesverlauf von Frankreich massive Wolkenmassen ins Land mit der Gefahr von kräftigen teils gewittrigen Regenfällen, die bis in die Nacht hinein andauern können.

Pfingstmontag: Bei spürbarem Westwind dominieren zunächst die Wolken. Örtlich kann es etwas regnen oder zu leichten Schauern kommen. Am Nachmittag setzt sich häufiger die Sonne durch und die Luft trocknet ab. Die Temperaturen gehen im Vergleich zu den Vortagen spürbar zurück und die Schwüle ist erst mal wieder vorbei.

Weiterer Trend

Am Dienstag und Mittwoch bleibt es ziemlich durchwachsen und kühl mit weiteren Regenfällen oder Schauern. Während der zweiten Wochenhälfte bringt aber voraussichtlich ein Azorenhoch wieder Sonne und frühsommerliche Wärme nach Mitteleuropa und damit auch in die Pfalz.