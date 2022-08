Auch das Schalander-Team feiert Herbstmesse – dick und fett und im Kuseler Kinett: Flohmärkte, Ausstellungen und dazwischen und danach ganz viel Musik: von Donna Blues Dreampop bis zum Americana-Sound von den Spyrals.

Die vollgepackte Schalander-Variante der Herbstmesse beginnt am Freitag, 2. September, um 19 Uhr und nennt sich „Parallel Universum“. Dieses Universum eröffnet Schalander-Technik-Head Andreas Becker direkt selbst mit einer Ausstellung namens „The Long Gallery“ – was das bedeutet, erfährt man besser vor Ort. Das Duo L.L. Buster Vintage wird die musikalische Live-Verkostung servieren – mit Liedern, die „älter, als sie beide zusammen“ sind. Drumherum gibt es anatolische Spezialitäten als Verpflegung direkt für den Magen.

Am Samstag, 3. September um 20 Uhr geht es weiter mit noch mehr orientalischen Spezialitäten und noch mehr Musik. Neben der Herren-Band aus der „Palz“, den Girls of Doom Lagoon, wird auch David Agrebi am DJ-Pult auflegen – unter dem Schirm von Andreas Beckers Label Vectralkoerper. Am Sonntag, 4. September, geht es bereits um 14 Uhr los. Die Band des Tages sind Dog Dimension aus Berlin. Dazu gibt es einen Plattenflohmarkt zwischen Kaffee und Kuchen und einem ausgefuchsten Kinderprogramm. Am Montag, 5. September, 12 Uhr, geht es zum Messefrühschoppen weiter mit dem Plattenstöbern und Getränken. Und am Dienstag, 6. September, wird ab 14 Uhr das Ganze fortgeführt mit einem zusätzlichen Kinderprogramm.

Am 9. September geht es weiter

Damit ist die parallele ebenso wie die eigentliche Herbstmesse vorbei, das Herbstprogramm aber nicht. Am Freitag, 9 September, um 19 Uhr beginnt die Aufwärmrunde für das „Kein Bock auf Nazis“- Festival auf Burg Lichtenberg. Und zwar mit der Rave-Riot-Truppe H.C. Baxxter – nicht zu verwechseln mit dem Typen von Scooter – und Yok, einer Quetsche-Ukulele-Band. Zuvor gibt es einen Vortrag mit Doro Schneider von „Augen Auf“, einem Verein aus Zittau. Sie widmet sich dem Thema „Antifaschistische Arbeit in Ostsachsen“.

Eine Wochenende später, am Samstag, 17. September, geht ab 20 Uhr die brasilianische Psychedelic-Pop-Truppe Glue Trip an den Start. Brasilianische Musik mit elektronischen Elementen vermischt – das ist seit 2013 der Soundcocktail von Lucas Moura (Stimme und Gitarre), „CH“ (Schlagzeug) und Felipe Lins (Gitarre). Und der hat ihnen auf Spotify und Youtube monatlich 83.000 Zuhörer und mehr als 50.000 Follower beschert.

Glam Power Pop und dunkle Rosen

Am Donnerstag, 22. September, um 20 Uhr wird die Band Acid Tongue – besser bekannt als die „Glam Power Popper“ aus Seattle – mit einem zeitlosen Rock’n’Roll-Sound und einer „DIY Mentalität“ in Kusel aufschlagen. Eine rotierende Menge an Musikern, die aus verschiedenen Ecken des Globus – darunter Paris, New York und Mexiko – zusammen kommen, um ein Live-Erlebnis zwischen Jukebox-Nostalgie und kindischen Lyrics aus der Moderne zu schaffen. Wie das klingt? Am besten wohl selbst reinhören.

Am Sonntag, 25. September, geht es mit Dream Pop vom Duett Donna Blue zurück in die 1960er-Jahre. Ihr Debütalbum „Dark Roses“ erschien im Mai 2022 bei Snowstar Records. Die dazugehörigen Songwriter, Bart und Danique, ließen sich dabei von Filmen, Kunst und Mythen inspirieren. Und es entstanden elf „traumhafte“ Tracks, die „wie eine Fata Morgana“ die Gedanken umnebelten. Wer selbst in diese Traumwelt eintauchen möchte, sollte sich den Live-Gig ab 20 Uhr im Kinett nicht entgehen lassen.

Ein Geheimtipp aus Los Angeles

Und ebenso wenig sollte man sich den finalen Act am Donnerstag, 29. September, entgehen lassen. The Spyrals sind ein Geheimtipp aus Los Angeles, das dank ihres neuen Albums „Same Old Line“ aber sicherlich nicht mehr lange. Da kommen musikalische Einflüsse von Velvet Underground, 13th Floor Elevators, Neil Young, Bob Dylan und Muddy Waters zum Vorschein. Oder auch Garage-Blues mit Psychedelic-Vibes und Alt-Country-Streuseln. Zweite Band es Abends sind „13 Year Cicada“, drei Freunde namens Philip, Hotti und Zooey, die alle Sampler plus Instrumente spielen. Alle drei haben einen Jazz-Hintergrund, der sie letztendlich aber doch in die Moshpit-Szene getrieben hat. Klingt interessant. Live klingt es aber sicher noch interessanter (ab 20 Uhr).