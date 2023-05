Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Suche ist beendet: Das Schalander-Team mit Wolfram Butz und Andreas Becker wird künftig Musikveranstaltungen auf dem Raiffeisen-Gelände am Bahnhof organisieren. Und zwar in einem großen Festzelt; das sei die flexibelste Lösung. Das hat Butz am Donnerstag mitgeteilt.

Stadtbürgermeister Jochen Hartloff habe ihn am Tag zuvor darüber informiert, dass die Raiffeisen-Zentrale grünes Licht für diesen Plan gegeben habe. Hartloff steht bekanntlich