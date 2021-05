Es ist das vielleicht erste Livekonzert seit langer Zeit in Rheinland-Pfalz: Der Musikclub Schalander macht am Pfingstsonntag ab 20.15 Uhr auf seiner Terrasse eine sogenannte Hybrid-Veranstaltung: ein Konzert mit „Surfing Horses“, zu dem 100 Zuschauer zugelassen sind und das gleichzeitig im Internet gestreamt wird. Laut Andreas Becker hat die Kreisverwaltung ihre Zustimmung gegeben, da die seit Freitag in Kraft befindliche Landesverordnung solche Veranstaltungen zulässt. Die Podologiepraxis Nadine Emrich wird ab 18.30 Uhr für Schnelltests der Besucher vor Ort sein.