Zwei Mal noch lädt die Musikkneipe Schalander für diese Saison auf die Terrasse ein: Am Freitag, 11. September, 20 Uhr, gastiert Kabarettistin Andrea Limmer mit ihrem literarisch-musikalischen Programm. Unter dem Titel „Das Schweigen der Limmer“ plaudert die aus Niederbayern stammende junge Volkssängerin über die großen Geschehnisse der Zeit, die sich auch alltagstauglich in ihrem eigenen sozialen Umfeld abspielen. Am Mittwoch, 16. September, 20 Uhr, folgt dann die Psychedelic Band Wax Machine aus Brighton mit ihrem Softpsychfunk. Um vorherige Anmeldung unter info@schalander-kusel.de wird jeweils gebeten.