Der Musikclub Schalander kommt in den Genuss einer weiteren Förderung. Aus dem Landesprogramm „Lichtblicke“ gibt es nun weitere 15.220 Euro für das geplante Programm „Schalander Play and Talk“. Das hat das rheinland-pfälzische Kulturministerium am Mittwoch mitgeteilt.

Beim nun förderfähigen „Schalander Play and Talk“ handelt es sich um ein digitales Format, das laut Schalander „mehr Inhalt bietet als nur herkömmliche