Ein freilaufender Hund hat am Sonntagnachmittag ein Schaf zur Flucht über einen Zaun hinweg veranlasst. Wie die Polizei berichtet, war das Tier so aufgeregt, dass es weitere 400 Meter über eine Freifläche rannte und schließlich in den Glan sprang. Der Hund hatte sich laut Polizei in dem Weidezaun verfangen. Er sei von seiner Halterin an die Leine genommen worden, während ein Zeuge die Rettung des Schafes aus dem Glan mittels eines Baggers initiiert habe. Beide Tiere blieben nach Angaben der Polizei unverletzt. Die Hundehalterin gelobte Besserung. Sie sei von der mitverfolgten Entwicklung der Situation beeindruckt gewesen, schreibt die Polizei, die abschließend darauf hinweist, dass Hunde in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein angeleint werden müssen.