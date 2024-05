„Auf die Plätze, fertig, los“, hieß es am Samstagvormittag für etwa 100 Kinder der Grundschule Theisbergstegen und deren Geschwister. Sie nahmen an einem Spendenlauf der Schule teil. Dieser „Lebenslauf“ wird von der Grundschule schon seit mehreren Jahren veranstaltet. Dabei gilt es, den Feldwirtschaftsweg von Matzenbach zum Sportplatz Rehweiler so oft wie möglich zu bewältigen. Denn schon vor der Veranstaltung hatten die Mädchen und Jungen bei Verwandten und Freunden für jeden zurückgelegten halben Kilometer einen Spendenbetrag ausgehandelt. Die jungen Läufer waren mit Eifer bei der Sache.

Mit den ersten Spendenläufen unterstützte die Grundschule ihre ruandische Partnerschule in Sure. Vor zwei Jahren wurde das von einem Hochwasser in Mitleidenschaft gezogene Ahrtal bedacht. Diesmal wird der Erlös des Spendenlaufs geteilt. Jeweils die Hälfte erhält die Kuseler „Kontaktstelle Holler“ und der „Gnadenhof in Gerhardsbrunn“.