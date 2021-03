Beim Wettbewerb „Schüler experimentieren“, der Juniorsparte von „Jugend forscht“, waren auch Schüler des Siebenpfeiffer-Gymnasiums Kusel dabei. Die Siebtklässler belegten jeweils den zweiten Platz in ihrer Kategorie: Lorenz Buchhold, Johannes Klaßen und Malte Theiß mit dem Projekt „Pilze für jeden und auf kleinstem Raum: Kultivierung von Rosen- und Limonenseitlingen“ im Bereich Biologie; Lukas Morgenstern mit „Eat it, you bought it!“ im Bereich Mathematik. Er erhielt zudem den Sonderpreis „plus-Mint“ für seine Speisekammer-App, mit der Lebensmittel rechtzeitig vorm Verderben verwendet und so vorm Wegwerfen bewahrt werden sollen. Als Nachfolger für die Kreissparkasse Kaiserslautern übernahm in diesem Jahr die Stadtsparkasse Kaiserslautern die Organisation des Regionalwettbewerbs „Jugend forscht“, der online durchgeführt wurde. Für Schüler bis 15 Jahren gibt es die Kategorie „Schüler experimentieren“.