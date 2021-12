Vier Jahre nach der Dreier Fusion zur Verbandsgemeinde Oberes Glantal geht es weniger um die Höhe der Umlagen für die einzelnen Ortsgemeinden, sondern eher um das künftige Rathaus.

Neubau in Schönenberg-Kübelberg statt ein Fortführen der drei Alt-Gebäude in Waldmohr, Glan-Münchweiler und Schönenberg-Kübelberg – das hat sich (nicht ganz überraschend) als die langfristig gerechnet wirtschaftlichste Variante herausgestellt. Im November beschloss der Verbandsgemeinderat, diese Planung anzugehen.

Gleichzeitig wichen die Ratsmitglieder aber von dem Ergebnis einer beauftragten Studie ab. Sie wollen nämlich an Bürgerbüros in Waldmohr und Glan-Münchweiler festhalten. Ob es so kommt, wird die Zukunft zeigen. Der Neubau könnte im Jahr 2030 plus X stehen. Ob er dann auch nur die prognostizierten knapp acht Millionen Euro kostet, wird auch die Zukunft zeigen.

Debatte um Altenglan

In der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan bleibt es auf jeden Fall bei zwei Standorten. Bürgermeister Stefan Spitzer würde in Altenglan gerne ausbauen und begründete dies im März mit zusätzlichen Stellen für zusätzliche Aufgaben. Die Mehrheit im Verbandsgemeinderat ging da nicht mit. Zum Fusionszeitpunkt hatten beide Verwaltungen 94 Stellen. Anfang 2021 waren es 96.